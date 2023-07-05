Глаз не отвести: дочери «Зиты и Гиты» выиграли генетическую лотерею

Хема Малини, известная по индийскому кинохиту «Зита и Гита», всегда была красавицей. Свою привлекательность актриса передала двум дочерям, рожденным от коллеги Дхармендры.

С будущим супругом Хема снималась в культовой картине «Зита и Гита». Дхармендра сыграл танцора по имени Рака, который стал возлюбленным одной из главных героинь. Чувства между актерами вспыхнули моментально.

Ради Малини Дхармендра был готов уйти от жены, однако супруга воспротивилась. Тогда актер принял ислам, чтобы иметь возможность вступить во второй брак. С тех пор Дхармендра и Хема неразлучны.

У актеров две дочери — Эша и Ахана, которые тоже посвятили себя творчеству. Старшая, как и родители, снимается в кино, а младшая стала танцовщицей. Девушки выросли настоящими красавицами: черные волосы, точеные черты лица, обворожительные улыбки.

Эша и Ахана замужем и уже обзавелись потомством. Они часто собираются своим огромным семейством, и Хема с удовольствием нянчится с маленькими внуками.