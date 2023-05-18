Глаз не отвести: близнецы из «Сватов» кардинально изменились за 12 лет (фото)

Константин Чернокрылюк и Анна Полищук выросли на глазах у всей страны. Когда они были детьми, им достались роли близнецов Ковалевых в популярном сериале «Сваты». Юные артисты тут же покорили всех зрителей.

С тех пор прошло вот уже 12 лет. За это время актеры кардинально изменились. Константин превратился в очаровательного 19-летнего юношу с пышной шевелюрой. Эффектный брюнет наверняка уже разбил не одно женское сердце.

Преобразилась и Полищук. К слову, артистка на год старше своего экранного брата. Знаменитость стала эталонной красоткой, от которой глаз не отвести.

Что же касается карьеры, то у коллег по цеху наметилось некоторое затишье. В новых ярких проектах Чернокрылюк и Полищук так и не засветились. Тем не менее поклонники не теряют надежды на то, что главные роли у внуков Будько еще впереди.