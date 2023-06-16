Глаз не оторвать: звезда сериала «Королек - птичка певчая» в 60 выглядит на 30 (фото)

Сериал «Королек — птичка певчая» сделал Айдан Шенер звездой не только в родной Турции, но и во всем мире. Армия поклонников осыпала артистку комплиментами, а та продолжила развивать свою кинокарьеру и покорять публику.

Так, сразу же после «Королька» она снялась в «Регенерации» и «Млечном пути». С каждым проектом ее популярность становилась только сильнее. Поклонники восхваляли не только ее красоту, но и талант, признавая самой красивой артисткой Турции.

Продолжает Айдан сниматься и сегодня. В прошлом году с ее участием вышел сериал «Сердечная боль», а до этого она снялась в проекте «Позвоните моему менеджеру».

Айдан в свои 60 лет отличается красотой и эффектной внешностью и выглядит на 30 лет моложе. Как признается сама артистка, главный секрет ее молодости — здоровый образ жизни, который позволяет ей оставаться такой же красивой, как на пике карьеры.