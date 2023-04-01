Глаз не оторвать: удивительно похорошевшая Машка из «Реальных пацанов» потрясла народ

Идиллический пейзаж не так восхитил поклонников, как кардинальные перемены во внешности.

Мария Шекунова (Скорницкая) завоевала любовь миллионов, сыграв в нашумевшем ситкоме «Реальные пацаны». Пышногрудая и простая девочка с района, влюбленная в Коляна — умело воплощенный образ сделал артистку востребованной. Хотя узнать в 40-летней актрисе ту самую Машку довольно сложно.

Артистка поделилась с подписчиками кадрами своего отдыха в Дубае. Звезда «Реальных пацанов» ходит по пляжу на берегу моря в обтягивающем красном купальнике и джинсовых шортах. На шее у Марии крестик и ожерелье из ракушек. «Как говорится, главное, что в душе Дубай. Верните меня обратно», — написала Шекунова.

Подписчики пожелали кинозвезде как можно скорее продолжить отдых. Со времен выхода популярного сериала актриса сильно изменилась: перекрасилась в брюнетку и заметно похудела. Разительные перемены во внешности не могли не заметить поклонники.