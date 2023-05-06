Глаз не оторвать: приемная дочь Серебрякова поражает натуральной красотой

Алексей Серебряков появился на премьере фильма «Бешенство» в компании своей уже взрослой приемной дочери Дарьи. Звездная наследница нечасто выходит в свет, поэтому из-за своей неопытности не учла одну маленькую, но важную деталь.

Судя по всему, эффектная блондинка не подумала о том, что окажется в центре внимания многочисленных фотографов, и не стала «заморачиваться» насчет своего внешнего вида. Как пишет портал BLITZ+ , на публике Дарья засветилась в белом топе, под который не посчитала нужным надеть нижнее белье.

В результате приемная дочь Серебрякова поразила широкую общественность своей натуральной красотой. Дарья, которая уже и сама стала мамой, совершенно не постеснялась того, что ее формы после грудного вскармливания далеки от идеала. Такой откровенности от любимицы актера, позабывшей о приличиях, явно не ожидали.