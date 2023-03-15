Глаз не оторвать: посмотрите, до чего хорош был Абдулов в своей первой роли

Своим появлением в кино Александр Абдулов обязан фамилии. Режиссер короткометражного фильма «Вера и Федор» Виталий Гоннов попросил приятеля поискать актеров помоложе в картотеке «Мосфильма». Карточка 19-летнего студента ГИТИСа оказалась одной из первых, а Абдулова вызвали телеграммой на студию.

В первом серьезном кинопроекте для будущего секс-символа СССР Абдулову отвели главную роль — ефрейтора-связиста Федора Чистякова. Во время краткосрочного отпуска отличник службы знакомится с девушкой по имени Вера. Их отношения прерываются: Чистякову нужно возвращаться, но девушка обещает ждать его. Такое же обещание намеревалась дать и актриса, игравшая Веру: Ольга Матюшкова влюбилась в Абдулова — эффектного и худощавого кареглазого брюнета ростом под 1,9 метра.

За три месяца съемок Абдулов очаровал всех членов съемочной группы, выпросил у военных пару снарядов и взрывпакет и потратил почти весь свой гонорар авансом. Об этом вспоминал режиссер «Веры и Федора».

После картины 1974 года артист появится еще в 111 фильмах, подарив зрителям харизматичных и разноплановых киногероев, без которых немыслим отечественный кинематограф.