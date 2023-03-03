Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Глаз не оторвать: Ксения Алферова сверкнула глубоким декольте и выбила народ из колеи (фото)

Глаз не оторвать: Ксения Алферова сверкнула глубоким декольте и выбила народ из колеи (фото)

3 марта 2023 15:30
Глаз не оторвать: Ксения Алферова сверкнула глубоким декольте и выбила народ из колеи (фото)

Поклонники не смогли сдержать своего восторга при виде знаменитости.

Ксения Алферова прославилась не только своим талантом, но и красотой. Тысячи поклонников осыпают комплиментами артистку, которая регулярно привлекает внимание публики весьма пикантными кадрами.

Так, недавно в собственном Telegram-канале знаменитость поделилась чувственным снимком, на котором позирует в аккуратном нежно-розовом платье. Алферова красуется в кадре своим глубоким декольте и стройными ногами, а в подписи рассуждает о любви и боге.

Глаз не оторвать: Ксения Алферова сверкнула глубоким декольте и выбила народ из колеи (фото)

Подписчики Алферовой, которых на канале уже больше 13 тысяч, не оставили без внимания запись кумира. В комментариях пользователи Сети осыпали ее комплиментами, отметив красоту и привлекательность артистки, которую, как они уверены, смело можно назвать одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе.

«Какая же вы красивая», «Глаз не оторвать», «Вы моя самая любимая телеведущая», — пишут восторженные фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video