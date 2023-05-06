Глаз не оторвать: крошка из «Великолепного века» стала обворожительной девушкой

Первой ролью для юной актрисы Мелис Мутлуч стала наследница Сулеймана Михримах в легендарном сериале «Великолепный век». Уже после нескольких серий девочка стала настоящей звездой не только в Турции, но и во всем мире.

Миллионы зрителей следили за талантливой игрой девятилетней артистки, а после завершения проекта продюсеры осыпали Мелис предложениями. И к своим 20 годам актриса успела сняться уже в четырех проектах, которые были тепло приняты турецкими зрителями.

При этом увлекается звезда экрана не только кинематографом. Она интересуется архитектурой, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях. Мелис регулярно делится новыми снимками, собирая десятки комплиментов от поклонников. Как отмечают фанаты, звезда «Великолепного века» выросла настоящей красавицей и в будущем непременно покорит шоу-бизнес Турции.