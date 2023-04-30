Глаз не оторвать: дочь Мясникова от любовницы поражает красотой

Александр Мясников не является представителем шоу-бизнеса, но тем не менее у него появилась масса поклонников. Они охотно следят за личной жизнью доктора, которая оказалась весьма любопытной.

Впервые врач-кардиолог стал отцом во втором браке. В 1994 году Наталья Колпакчи родила ему сына Леонида. Однако это не единственный ребенок знаменитости.

Когда отношения Мясникова с женой ухудшились, он закрутил роман со своей коллегой Татьяной Гулевич. Интрижка на стороне привела к тому, что в 2005 году на свет появилась Полина.

Колпакчи узнала о связи мужа с другой женщиной, но смогла простить измену. Кроме того, она приняла в семью внебрачную дочь супруга. Наследница Мясникова давно выросла и сегодня поражает своей красотой. Поклонники доктора признаются, что от его дочери глаз не оторвать.

Любопытно, что Полина не захотела становиться врачом. Она связала свою жизнь с поэзией. Пару лет назад с помощью отца писательница выпустила собственную книгу, которая была распродана за считаные секунды.