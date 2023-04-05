Глаз не оторвать: ахнете, увидев, как сейчас выглядит Лера из «Мажора»

Первой работой Анны Андрусенко стала эпизодическая роль в сериале «Универ», но уже спустя несколько лет о ней заговорила вся страна: «Закрытая школа» и «Мажор» стали самыми яркими ее проектами. Молодая артистка покоряла фанатов своей красотой и харизмой, из-за чего в весьма короткие сроки она влюбила в себя миллионы зрителей.

Амбициозная артистка не ограничилась лишь популярным проектом с Павлом Прилучным и соглашалась на весьма разнообразные фильмы и сериалы. Например, она снималась в триллере «Спайс бойз», драме «Спросите Марту», а в фантастической мелодраме «Грааль» исполнила главную роль.

Внимательные поклонники не пропускают новые работы артистки и новости о личной жизни, ведь следят за ее социальными сетями. И практически под каждым снимком они оставляют десятки комментариев, не скупясь на комплименты. По мнению пользователей Сети, Анна с годами становится только красивее и со временем обязательно станет главной актрисой России, затмив своих конкуренток.