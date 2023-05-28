Главный враг русского народа давно известен: эта фраза Гоголя раскрывает всю суть

Творчество Николая Гоголя поистине уникально. Как говорил Виссарион Белинский, у этого писателя не было «ни образца, ни предшественников». Произведения классика изобилуют цитатами, ставшими афоризмами. Ему удалось найти ответы на самые острые и важные вопросы.

Например, главного врага русского народа Гоголь «вычислил» еще в 1841-м. Как пишет Eksmo , именно этим годом датировано письмо, которое Николай Васильевич отправил поэту Константину Аксакову. В своем послании выдающийся драматург предался рассуждениям о скверном качестве большинства своих соотечественников.

Как истинный гений Гоголь сумел раскрыть всю суть одной-единственной фразой.