Главный враг паспортного стола: из жизни Гайдая едва не получилась черная комедия

За это надо сказать спасибо отцу.

Режиссер Леонид Гайдай не нуждается в представлении. Его имя уже давно стало нарицательным и символизирует качественное кино. Однако из жизни мэтра едва не получилась черная комедия, а причиной тому стало его отчество.

Отца режиссера звали Иов Исидорович. А это значит, что отчество Гайдая было Иович. Однако сотрудники паспортного стола и других государственных учреждений никак не могли это усвоить. Как только ни коверкали отчество режиссера: и Евич, и Леонидович, и Ионович.

Как-то Гайдай отправился на практику в Иркутск, и в пропуске над его отчеством «поиздевались» вдоволь. В документе его сначала записали как Ивановича, затем перечеркнули и исправили на Ивоовича.

Кстати, отец режиссера тоже настрадался из-за своего отчества — Исидорович. Например, в свидетельстве о браке его записали как Сидоровича.

Отец Гайдая родился в конце 19-го века, когда имя Иов было распространено в Российской империи. Оно пришло из Библии — так звали одного из ветхозаветных праведников. В советское время имя Иов уже не было популярно.