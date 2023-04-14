Главный ужас полета в космос: Юлия Пересильд не смогла сдержать эмоций

Звезда с содроганием вспоминает о том, что пришлось пережить.

На месте Юлии Пересильд мечтали оказаться многие российские актрисы. Однако именно ей удалось получить главную роль в фильме «Вызов» — это первая в мире картина, съемки которой прошли в космосе.

В Москве состоялась долгожданная премьера ленты. Во время торжественного мероприятия артистка не смогла сдержать эмоций и рассказала журналистам, что ей пришлось пережить из-за работы над нашумевшим проектом.

По словам знаменитости, самыми сложными для нее были вовсе не длительная подготовка к полету или съемочный процесс. Гораздо более серьезное испытание выпало на долю актрисы, по собственной воле отправившейся в космическое путешествие.

«Не так страшно сидеть в ракете, как написать письма своим детям и подписать завещание», — поведала звезда в беседе с Telegram-каналом Super .

В завершение артистка отметила, что ее родным — родителям и двум дочерям — было гораздо тяжелее, чем ей. Тем не менее близкие Пересильд, по ее уверению, «невероятно красиво прошли эту историю».