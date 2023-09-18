Главный тренд осени: Миддлтон сделала ультрамодную прическу и сразу стала моложе

Теперь девушки по всему миру берут с нее пример.

Супруга принца Уильяма редко меняет свой классический стиль. Поэтому любые новшества в привычном образе тут же отмечают стилисты по всему миру. Этой осенью Кейт Миддлтон решила сделать ультрамодную прическу и не прогадала.

Принцесса Уэльская перекрасила волосы таким образом, что они стали на несколько тонов темнее. Кроме того, теперь она обзавелась удлиненной челкой в стиле 1970-х. Сейчас стилисты укладывают ее волосы по-другому: делают ровный пробор и вьющиеся локоны, демонстрирующие асимметричные кончики.

Профессионалы уже оценили новый облик Миддлтон. По их мнению, принцесса стала выглядеть особенно царственно и уверенно в себе.

При этом стрижка, которая является трендом наступившей осени, даже сделала 41-летнюю жену Уильяма моложе и свежее. Теперь она выглядит как современный член королевской семьи, который не боится менять личный бренд и идет в ногу с тенденциями. Такому примеру захочется последовать всем ее подданным.