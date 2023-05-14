Главный страх Стрельца раскрыт: не догадываются даже близкие

Знаки зодиака, принадлежащие стихии огня, кажутся окружающим бесстрашными. Однако, как и все люди на планете, они подвержены каким-либо фобиям. У представителей каждого созвездия она своя, и зачастую - не самая очевидная. В то время как кто-то боится монстров, темноты, болезни и т.д., огненные знаки страдают от довольно-таки оригинальных страхов. Рассказываем, что способно заставить проснуться в холодном поту Стрельца.

Страх быть таким, как все

“Яркие, оригинальные, иногда немного чудаковатые”, - так можно коротко описать представителей огненной стихии.

Стрелец с первого взгляда выделяется на общем фоне за счет своего нестандартного внешнего вида, особенностей поведения, энергетики, наконец. Быть не таким, как все, - вот его негласный девиз.

Уроженцы этого знака обожают, когда люди обращают на них внимание, делают комплименты, хвалят их вкус, талант, личные качества. От таких слов Стрельцы наполняются положительными эмоциями и буквально летают по воздуху - настолько сильное впечатление на них это производит.

В личных отношениях для Стрельца особенно важно быть уникальным. Представители этого знака хотят быть для своего избранника единственным и неповторимым. Для него важно читать во взгляде второй половинки искреннее восхищение, а фразы вроде “Таких, как ты, больше нет” звучат для них как признание.

Неудивительно, что самый большой страх этого знака - стать таким же, как все. Обыкновенным. Неуникальным.

Стрельцу действительно станет не по себе, если кто-то из знакомых сравнит его с другим человеком, выпалит что-то вроде “Да ты поступаешь прямо как Саша”.

Хуже этого не может быть ничего на свете.

Стрелец немедленно отправится к зеркалу, начнет изучать свое отражение в надежде, что заметит, что именно послужило причиной для антикомплимента. При этом тот, кто сказал эту страшную вещь, вполне возможно, искренне хотел сделать приятное. А получилось все с точностью до наоборот - Стрелец расстроился.

Астрологи советуют представителям этого знака поразмышлять над тем, почему их реакция на обычные, по сути, слова носит такой ярко выраженный характер.

Все мы на кого-то похожи - на родителей, на друзей, чьи привычки невольно перенимаем за долгое время общения, на любимых… Быть может, в этом нет ничего плохого - иметь нечто общее с теми, к кому испытываешь искреннюю симпатию?