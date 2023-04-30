Главный страх Овна, о котором знают немногие: от этого знака не ожидают

В детстве многие из нас испытывают похожие страхи - как правило, малыши трепещут перед темнотой, привидениями, монстрами и другими персонажами, которые произвели на них неизгладимое впечатление при просмотре фильмов или чтении книг. С возрастом вещи, которые наводят на нас ужас, меняются. Взрослый и зрелый человек не станет дрожать от скрипа внезапно открывшейся дверцы шкафа, но будет испытывать ужас совсем перед иными проблемами. Свои фобии есть даже у самых бесстрашных, на первый взгляд, людей - представителей огненной стихии. Рассказываем, чего боятся Овны.

Овен

Все, кто знаком с уроженцами огненного знака, прекрасно знают, что Овен - это целый сгусток энергии. Он постоянно куда-то спешит, торопится, его ежедневник ломится от списка запланированных мероприятий и встреч. Кажется, что люди, рожденные под этим созвездием, не испытывают страха ни перед чем, но так ли это?

Давайте-ка снова вернемся к уже упомянутому ежедневнику Овна.

Какую страничку не открой - планы, планы, планы, расписанные поэтапно и пошагово. Возникает мысль, что уроженцам этого знака просто так удобно, но на самом деле страсть к планированию указывает на главную фобию, от которой они страдают.

Дело в том, что Овен ужасно боится не достигнуть поставленных целей. Как правило, они у представителей огненной стихии поистине амбициозные - редко кто планирует столько дел сразу и таких масштабов. И вот, создав себе такое громадье планов, в какой-то момент знак испытывает панику.

“А справлюсь ли я? Если нет, что подумают обо мне окружающие?” - именно такие мысли леденят пламенную кровь Овна.

Уроженцы знака прекрасно понимают, что поставили сами себе высокую планку и ей необходимо соответствовать. Опасение, что все провалится и окружающие разочаруются, сводит Овна с ума.

Кроме того, огненный знак терпеть не может бездействия, и когда в его ежедневнике внезапно появляются пустые странички и пробелы, Овна охватывает нервная дрожь. У него возникает впечатление, что он никому не нужен, никто не хочет встретиться с ним или обсудить деловые вопросы.

Астрологи рекомендуют Овнам оценивать себя не по количеству записей и запланированных дел и встреч в ежедневнике, а по количеству совершенных поступков за день.

Это не обязательно должны быть подвиги, необходимо хвалить себя даже за небольшие достижения.