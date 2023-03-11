Главный страх Людмилы Гурченко: этот ужас она испытала только за границей

Людмила Гурченко ставила свою актерскую карьеру превыше всего. Ради успеха в профессии талантливая и своенравная артистка была готова на любые жертвы. Несмотря на то, что звезда пользовалась большой любовью у зрителей, у нее был страх, знакомый, пожалуй, всем без исключения актерам.

Знаменитость боялась, что фильм с ее участием потерпит провал. Настоящую проверку на прочность нервы Людмилы Марковны прошли, когда картина «Сибириада», в которой ей довелось сниматься, отправилась на Каннский кинофестиваль.

Тогда зрителям показали сокращенную версию картины, длившуюся три с половиной часа. При этом режиссер проекта Андрей Кончаловский настоял, чтобы показ ленты проходил с перерывом. Гурченко, которая также присутствовала на мероприятии, не исключала того, что после паузы не все вернутся в зрительный зал, что стало бы публичным позором.

Как бы там ни было, худшие опасения не оправдались. Спустя пять минут все без исключения зрители заняли свои места, чтобы продолжить просмотр картины, после чего Гурченко выдохнула с облегчением.