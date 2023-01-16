Главный страх крутого Уокера повергнет в шок: такого вы точно не ожидали

Голливудский актер Чак Норрис кажется поклонникам настоящим супергероем. Такой образ закрепился за звездой экрана после того, как он засветился в главной роли в культовом сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Тем не менее оказалось, что артист не лишен человеческих слабостей и даже страхов.

Как бы странно это ни звучало, но Чак Норрис боится людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Эта фобия знаменитости возникла у него еще в детстве. Дело в том, что отец будущего актера был зависимым и изрядно попортил нервы своим домочадцам.

Норрис видел, как близкий человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постоянно устраивал скандалы, превращая жизнь близких в ад. Это привело к тому, что теперь артист терпеть не может даже запах алкоголя и всячески избегает тех, кто не прочь пропустить бокальчик.