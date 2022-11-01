Главный совет Кэрри Брэдшоу: сегодня он актуален для каждой женщины

«Секс в большом городе» не просто сериал, а своего рода библия для женщин. Впервые на экраны проект вышел в 1998 году, но за прошедшее время совсем не утратил своей популярности.

До сих пор сериал пересматривают, раз за разом открывая в нем что-то новое. Главные героини то и дело попадают в любовные приключения, попутно рассуждая о роли мужчин и женщин и их взаимосвязи.

Отношения полов — важнейшая из тем проекта, которая никогда не лишится своей актуальности. Не секрет, что многие откровения четырех подруг разошлись на цитаты и претендуют на звание житейской мудрости. Особенно же отличилась Кэрри Брэдшоу, которая в одной из серий дала ценный совет. Он и сегодня пригодится каждой женщине.