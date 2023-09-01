Главный «сказочник» СССР оказался домашним тираном: дочь озвучила горькую правду об Успенском

Эдуард Успенский был одним из самых известных детских писателей как в СССР, так и в России. На его книгах выросло не одно поколение. Но в реальной жизни прозаик оказался совсем не тем добряком, которым выглядел на фотографиях с обложек.

В первом из трех браков у сказочника родилась дочь Татьяна. Именно она приоткрыла завесу тайны над личной жизнью писателя. Оказалось, Успенский в браке с ее матерью Риммой вел себя крайне некрасиво.

Наследница сообщила, что родители постоянно ругались. Кумир советских детей злоупотреблял алкоголем, из-за чего становился агрессивным. Руку на супругу он не поднимал, но кричал и на Римму, и на саму Татьяну. Об этом сообщает издание Prozvezd.info. По словам дочери, сказочник в любой ситуации умел выставить себя жертвой.

До развода дошло не сразу. Успенский сначала отвел всю семью в секту Виктора Столбуна, который якобы помогал паре сохранить брак. Из-за этого девочка целых три года провела фактически в рабстве столбунистов и только в 14 лет смогла сбежать из их трудового лагеря.

Татьяне так и не удалось наладить отношения с отцом. Когда Успенский был уже при смерти, дочь решила позвонить ему, но услышала в трубке только ругательства.