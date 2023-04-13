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Киноафиша Статьи Главный скандалист династии Янковских: от этой выходки глаза на лоб полезут

Главный скандалист династии Янковских: от этой выходки глаза на лоб полезут

13 апреля 2023 10:15
Главный скандалист династии Янковских: от этой выходки глаза на лоб полезут

Актер забыл о приличиях.

Янковские — это яркая семейная династия в российском кино. Если ранее публика с интересом наблюдала за личной жизнью и творчеством Филиппа Олеговича, то сейчас все чаще внимание публики перетягивает на себя его сын Иван.

Прежде общественность горячо обсуждала семейную драму звезды сериала «Контейнер» с Оксаной Фандерой. Янковскому приписывали многочисленные измены жене, например, говорили, что он крутил роман с Леной Перовой. Однако главным скандалистом в семье оказался все-таки наследник пары.

Сын переплюнул отца — на глазах у всей страны внук самого Олега Янковского засветился в постельной сцене с тогда еще замужней Кристиной Асмус. Звезды сыграли главные роли в фильме «Текст» и наделали немало шума. Многие зрители не поверили, что на самом деле между коллегами ничего не было, и набросились на них с обвинениями в излишней откровенности.

Иван же оправдался тем, что они с Асмус всего лишь выполнили свою актерскую работу.

Главный скандалист династии Янковских: от этой выходки глаза на лоб полезут

«Качественно всех развели», — подытожил он в одном из интервью.

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Текст» (2019)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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