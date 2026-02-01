Оповещения от Киноафиши
Главный сериал HBO превратили в мем: оказалось, что «Дом Дракона» — это ремейк «Шрека» (есть неопровержимые доказательства)

1 февраля 2026 07:29
Сходство поразительное: даже на случайность не хочется списывать.

Казалось бы, что общего может быть между мрачной фэнтези-сагой о борьбе за трон в Вестеросе и ироничной сказкой про болотного огра? Оказалось — больше, чем можно представить. Популярный блогер запустил волну обсуждений, сравнив кадры из «Дома Дракона» и культового мультфильма «Шрек». Зрители, присмотревшись, нашли десятки визуальных параллелей, которые выглядят как прямые цитаты.

Самое очевидное сравнение — королева Алисента Хайтауэр в своем фирменном зеленом платье с золотой отделкой. Ее образ и статная осанка поразительно напоминают принцессу Фиону в одном из ее лучших нарядов. Но на этом совпадения не заканчиваются.

В «Шреке» есть запоминающаяся сцена в финале, где Осел оседлывает красного дракона и врывается на свадьбу. Композиция и цветовая гамма этого кадра удивительно похожи на момент из «Дома Дракона», где принцесса Рейнис Таргариен появляется верхом на своей драконихе Мейлес. Ракурс, положение фигур и даже эмоциональный накал выглядят как отсылка.

Даже сцены семейных обедов, которые являются важной частью обеих историй, демонстрируют сходство. И у Таргариенов, и у Шрека с Фионой пиршества в темных залах при свете факелов заканчиваются громкими ссорами и потасовками. Причем на столе в обоих случаях красуется один и тот же деликатес — запеченная целиком свинья с яблоком в пасти.

Конечно, авторы сериала вряд ли сознательно копировали мультфильм. Скорее всего, речь идет о совпадении классических композиционных приемов, характерных для эпических фэнтези-произведений.

Однако ирония в том, что серьезнейшая драма о престолонаследии теперь навсегда будет ассоциироваться у части аудитории с комедией про огра. Ну серьезно, разве может быть так много совпадений? Не думаем.

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
