Главный сериал 2023 года уже хотят запретить: что не так со «Словом пацана»

Рекламу сериала «Слово пацана» можно увидеть везде: в Интернете, в метро, в автобусах и на огромных баннерах вдоль трасс. Создатели проекта сделали ему мощную пиар-кампанию: сериал успели посмотреть тысячи зрителей. Однако судьба «Слова пацана» висит на волоске, ведь за произведение Жоры Крыжовникова всерьез взялись общественники.

Сериал рассказывает о казанских молодежных ОПГ в 1980-х. Суровую драму о судьбе подростков в Татарстане не оценили из-за того, что в картине якобы романтизируется бандитизм и образ жизни преступников. Активисты говорят, что фильм может отрицательно сказаться на психике молодого поколения.

Движение «Против преступности и беззакония» уже обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием закрыть проект и заблокировать сайты, на которых показывают картину. Также общественники утверждают, что «Слово пацана» дискредитирует государственные устои.