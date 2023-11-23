Главный секс-символ России: вот кому доверили озвучивать жуткий дуб в «Алеше Поповиче»

Комедийная франшиза «Три богатыря» начала свое существование в 2004 году. Над мультфильмами о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца работали самые разные звезды российского кино. Однако часто зрители не узнают знаменитостей по одному только голосу.

Не узнанным большинством остался даже главный секс-символ отечественного кинематографа и — на секундочку — самый высокооплачиваемый актер России. Дмитрий Нагиев согласился озвучить жуткий дуб, который предлагает героям любую азартную игру на выбор.

Дерево-шулер появляется в нескольких мультфильмах о добрых молодцах. Изначально свой голос ему подарил Анатолий Петров, но в шестой части, которая называется «Три богатыря: Ход конем», его заменили звездой «Физрука».

И выбор, стоит признать, сделали довольно удачный. Персонаж получился колоритным и забавным.