Главный секрет сериала «След» раскрыт: 15 лет водили зрителей за нос

Российский криминальный сериал «След» вышел в 2007 году и сразу обзавелся армией поклонников. Жизнь сотрудников Федеральной экспертной службы (ФЭС) и те преступления, с которыми им приходилось сталкиваться, вызывали огромный интерес со стороны зрителей, которые все это время не знали, что их попросту обманывают.

Главный секрет проекта заключается в том, что никакой ФЭС на самом деле не существует. Сценаристы сериала попросту выдумали эту службу, а ведь многие искренне верили в то, что такая действительно есть. На этом хитрости, к которым прибегли создатели ленты, не закончились.

Как пишет портал «Экспресс газета», трупы в кадре всегда изображали настоящие и, естественно, живые актеры. Чтобы выглядеть в кадре правдоподобно, им приходилось тщательно гримироваться, что порой занимало несколько часов. К тому же съемки одной сцены могли длиться достаточно долго, а значит, артистам приходилось терпеть не самые лучшие условия.