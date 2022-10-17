Главный рыцарь СССР остался в одиночестве: удивитесь, кого он в этом обвинил

Главной ролью в карьере Петериса Гаудиньша стал фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Картина мгновенно стала главным хитом СССР и подарила артисту всесоюзную славу, однако разрушила личную жизнь.

Дело в том, что даже в начале карьеры привлекательный актер имел большую популярность у противоположного пола. Однако с выходом «Рыцаря Айвенго» ситуация изменилась: теперь поклонницы буквально не давали ему прохода. Они отправляли сотни писем на киностудии с признаниями в любви, а в его родной Риге караулили каждый день у подъезда.

Такая популярность не оказалась подарком для Гаудиньша. Он признавался, что не искал любви фанаток, а их отношение противоречило его убеждениям.

«Я придерживаюсь старого мнения, что мужик — охотник, а женщина — добыча. Она никогда не должна идти навстречу первой. Я же, к сожалению, всегда чувствовал себя добычей», — рассказывал артист в одном из интервью.

В итоге из-за этого он так и не встретил свою вторую половинку. Артист прожил всю жизнь с родителями и уверен, что именно излишнее внимание фанаток отбило у него желание устраивать свою личную жизнь.