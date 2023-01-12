Главный русский сказочник оказался иностранцем: вот как это вышло в СССР

Советские фильмы-сказки и по сей день не теряют своей популярности. Кажется, что такие картины, как «Морозко», «Василиса Прекрасная», «Конек-Горбунок», не мог снять человек из-за рубежа, ведь так тонко показать исконно русских персонажей может только человек, знающий все эти предания и с самого детства познающий нашу культуру.

Александр Роу не мог похвастаться родословной, в которой есть славянские корни. Его отец Артутр Роу приехала из Ирландии в СССР для того, чтобы заняться производством муки. Мужчина встретил гречанку Эйли Карагеоргиу, и в этом союзе родился знаменитый сказочник.

На детские годы мальчика пришлась Первая мировая война, и ему пришлось быстро повзрослеть. Вдобавок папа маленького Саши решил уехать из страны, оставив жену и сына.

Несмотря на эти трудности, юный режиссер сохранил в себе теплые воспоминания из этого времени и любовь к русским сказкам. Кроме того, с помощью своих волшебных фильмов он сделал жизнь множества детей куда ярче и счастливее.