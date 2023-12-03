Главный российский сериал попал в опалу: за что в Казани запретили «Слово пацана»

Дерзкий сериал «Слово пацана» обсуждают с момента выхода первой серии. Многие зрители его оценили, но немало тех, кто воспринял работу Жоры Крыжовникова негативно и требует убрать ее со стриминговых сервисов.

Создателям картины не впервой сталкиваться с проблемами. В Казани ленту и вовсе запретили — правда, не показывать, а снимать.

Именно столица Республики Татарстан является главным местом действия сериала. Режиссер хотел запечатлеть несколько сцен на местных улицах, даже запланировал эпизод с большим количеством массовки.

Воспротивились казанские общественники. По их словам, в «Слове пацана» романтизируют преступность и образ бандита. Это может повлиять на настроения молодежи негативно. Из-за сопротивления активистов съемки пришлось перенести в Ярославль.