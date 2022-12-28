Главный «романтик» СССР: вздрогнете, узнав что творилось в семье Принца из «Золушки»

Алексей Консовский вписал свое имя в историю советского кинематографа как актер, создавший невероятно романтический образ в фильме «Золушка». Артист воплотил Принца, влюбив в себя всех женщин СССР. Многие из них и подумать не могли, что реальная жизнь знаменитости была далека от сказки, а в его доме творились поистине страшные вещи.

Главный романтик страны женился на коллеге по цеху Вере Алтайской. В 1941 году у пары родилась дочь Светлана, но брак возлюбленных появление общего ребенка не спасло. Вина за это во многом лежит на плечах артистки, которую зрители помнят по роли мачехи в «Морозко».

Алтайская славилась своим непростым характером. Актриса была настолько остра на язык, что режиссеры отказывались работать с ней. Доставалось и близким. Однако самым страшным было то, что звезда экрана часто прикладывалась к бутылке.

Долгое время Консовский терпел запои и пьяные выходки своей избранницы. Однако терпение актера все же лопнуло — он взял дочь и ушел от жены, которой так и не удалось справиться со своей пагубной зависимостью. Алтайская скончалась, не дожив до своего 60-летия.