Главный рокер «Фабрики звезд» женился: удивитесь, что не так с этой красавицей

Недавно белокурый секс-символ «Фабрики звезд» и главный рокер проекта Роман Архипов рассказал о своей личной жизни. Экс-солист группы «Челси» женился на дочери медиамагната Александре Огородниковой. В январе этого года супруги впервые стали родителями.

Однако не все так гладко с избранницей Архипова. Она, как и муж, тоже занимается музыкой, однако о ее творческих успехах никто не слышал. Сам Роман признался, что его жена не Уитни Хьюстон. Александра считает себя автором песен, но выступать на сцене она не хочет. Пока неясно, то ли творчество Огородниковой низкого качества, то ли дело в чем-то другом.

Будущие супруги познакомились в США, когда работали над совместными песнями. Роман между ними начался стремительно, и вскоре от Архипова последовало предложение руки и сердца. Певец не устоял перед ее эффектной внешностью, роскошными волосами и сражающим наповал взглядом. В прошлом году чета поделилась счастливой новостью о беременности Александры. Ребенок родился несколько месяцев назад. На YouTube-шоу «Яна Чу» Архипов признался, что Саша — это его третья жена.