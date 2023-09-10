Главный провал мэтра: с этого фильма Гайдая люди толпами уходили из кинотеатров

Леонид Гайдай подарил зрителям десятки ярких картин, которые давно вошли в классику и отечественного, и мирового кино. Поклонники никогда не скупились на комплименты постановщику, и лишь один его фильм оказался раскритикован публикой.

В самом конце 80-х режиссер, которому уже было 66 лет, представил криминальную комедию «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». На главные роли он пригласил Дмитрия Харатьяна, Спартака Мишулина и Ирину Феофанову, а весь сюжет строится вокруг частного детектива Дмитрия Пузырева.

Работа Гайдая не оставила зрителей равнодушными, однако поклонники не стремились осыпать постановщика комплиментами. Гайдая ругали за невнятный сюжет, неудачный актерский ансамбль и несмешные диалоги. И зрители даже уходили с сеансов, что сделало «Частного детектива» самым провальным с финансовой точки зрения фильмом режиссера.

И спустя годы эксперты и простые зрители сошлись во мнении, что именно эту криминальную комедию можно смело считать самым плохим фильмом легенды советского кино.