Главный провал Керема Бюрсина: ужаснетесь, увидев турецкую версию «Дневников вампира»

Имя Керема Бюрсина у всех на слуху после выхода на экраны сериала «Постучись в мою дверь». Это далеко не первая работа актера, который сегодня не знает, куда спрятаться от назойливых фанаток. Как оказалось, столь оглушительному успеху предшествовал не менее оглушительный провал.

В 2018 году актер засветился в главной роли в проекте под названием «Неживые». Это практически турецкая версия «Дневников вампира», вот только крайне неудачная. Зрители и критики остались недовольны сериалом, где партнершей Бюрсина стала Эльчин Сангу.

Действие разворачивается в Стамбуле, где вампирша по имени Мия преследует другого вампира Дмитрия (именно его и воплотил Бюрсин) с одной единственной целью — убить его, чтобы вновь стать человеком. Однако такой сюжет показался многим слишком уж скучным, банальным и затянутым.