Главный просчет сценаристов: этот вопрос мучает фанатов «Друзей» по сей день

Американский сериал «Друзья» стал международным хитом. Однако поклонников ситкома всегда терзал вопрос: на что жили главные герои и как расплачивались за квартплату?

Друзья поселились в просторных апартаментах, расположенных на Манхэттене. Это, на секундочку, Нью-Йорк, который считается одним из самых дорогих городов в мире. Непонятно, на какие деньги обычная небогатая молодежь оплачивала аренду вполне неплохого жилья.

Есть простое объяснение. Квартира досталось Монике по наследству от ее бабушки. Дом был построен еще в первой половине 20-го столетия, и арендная плата осталась неизменной с тех пор — она составляла 200 долларов в месяц.

Впрочем, этот ответ удовлетворил не всех поклонников ситкома. Ребята на что-то жили, покупали продукты, вели хозяйство. По идее, Моника должна была брать с друзей дополнительную плату. Но откуда им взять деньги? Герои толком нигде не работали и почти ничем полезным не занимались. Во всем этом и был главный просчет сценаристов.