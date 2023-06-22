Главный позор «Мосфильма»: этот советский фильм полвека обожают за границей

«Москва слезам не верит» — это самый популярный в западных странах советский фильм. Владимир Меньшов поделился, что после выхода этой картины его невзлюбили многие критики, а сам фильм называли позором «Мосфильма».

Но простые зрители обожали мелодраму «Москва слезам не верит» как в Советском Союзе, так и за его пределами. Сборы от показа картины в кинотеатрах составили 50 миллионов рублей, а на производство было потрачено всего полмиллиона. Люди ходили в кинотеатры по несколько раз, многие выходили из зала и снова шли за билетами.

Фильм попал на премию «Оскар» благодаря Брежневу, которому очень понравилась работа Меньшова. Советские критики ожидали провала, но на Западе картина имела вовсе не меньший успех. Для американских зрителей «Москва слезам не верит» стала тем, что помогло понять жизнь обычных советских людей. Говорят, сам Рональд Рейган несколько раз смотрел этот фильм в ходе подготовки к встрече с Горбачевым.