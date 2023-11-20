Главный позор д’Артаньяна: этой сцены нет ни в одной экранизации «Трех мушкетеров»

Произведение Александра Дюма «Три мушкетера» было популярно не только в родной для автора Франции. Советская экранизация 1978 года имела невероятный успех и сделала исполнителей главных ролей настоящими звездами. Зрители считали, что никто не мог сыграть д’Артаньяна лучше, чем обаятельный и смелый Михаил Боярский.

А ведь увидеть актера на экране они должны были совсем в непотребном виде. По крайней мере, это предполагал текст оригинала.

Когда гасконец заметил клеймо на плече миледи, то поспешил выбежать из ее спальни. Защитить его вызвалась Китти. Чтобы скрыть д’Артаньяна, она нарядила его в женское платье, накидку и широкий капор. В таком безусловно позорном и непристойном облике мушкетер убегал через весь Париж. Более того, еще несколько месяцев он скрывался, опасаясь мести миледи.

Однако во всех без исключения экранизациях решили обойти этот сомнительный эпизод стороной. Поэтому и Боярскому не пришлось наряжаться в женское платье.