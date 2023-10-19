Главный позор Боярской и Мироновой: этот ремейк советского фильма невозможно смотреть

Режиссер Алла Сурикова представила свою комедию «Человек с бульвара Капуцинов» в 1987 году. Фильм мгновенно снискал любовь публики, а особенно высоко поклонники оценили игру Андрея Миронова. И спустя 23 года постановщица приняла решение снять продолжение легендарной ленты.

В картину «Человек с бульвара Капуцинок» она пригласила Елизавету Боярскую и Марию Миронову. Артистки исполнили роли внучек главных героев первой части, ведь именно их отцы когда-то снялись в первой ленте.

Но старания Суриковой и участие звезд экрана не помогло картине завоевать любовь зрителей. Вот уже 13 лет фанаты критикуют комедию за плоский сценарий, неудачные шутки. И, как считают фанаты, картина стала худшей в фильмографии как Мироновой, так и Боярской.