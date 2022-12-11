Главный подвох «Чужого» не замечали больше 40 лет: на это страшно смотреть

Серия научно-фантастических фильмов ужасов «Чужой» впервые увидела свет в 1979 году. С тех пор проект нисколько не утратил своей популярности. Эти картины пересматривают с огромным удовольствием, но при это мало кто задается вопросом о том, на какие ухищрения приходилось идти съемочной команде.

Одним из первых Ридли Скотту довелось использовать так называемые миниатюрные модели, однако в их качестве выступало совсем не то, к чему привыкли другие киноделы. Они пускали в работу неодушевленные предметы, а режиссер повел на площадку собственных детей.

Это было нужно, чтобы во всей красе продемонстрировать на экране большого Космического Жокея в корабле. Для строительства нечто подобного требовалось немалое количество финансовых средств, поэтому Скотт и нашел решение, которое смело можно назвать гениальным.

Он отказался от работы со взрослыми актерами и воспользовался услугами собственных наследников. На фоне их фигур даже скромные по размеру модели выглядели огромными. Любопытно, что за 40 лет зрители так и не заметили этого подвоха.