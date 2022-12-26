Главный «подлец» СССР оказался настоящим патриотом: как он это доказал

Александр Январев прославился на весь СССР яркими перевоплощениями в отрицательных персонажей. Артист сыграл негодяев во множестве фильмов, а так как не любил распространяться о своей жизни, то многие зрители перенесли отрицательные качества его героев на него самого. Однако, как оказалось, в жизни артист был совершенно другим человеком.

Как признавался сам Январев, всю жизнь он переживал, что режиссеры видят в нем лишь антагонистов. Он же мечтал воплотить на экране больших драматических персонажей, за развитием которых зрители следили бы, затаив дыхание. Но раз от раза постановщики предлагали ему лишь проверенные образы подлецов.

Не прошел мимо артиста и кризис 90-х. В то время Январеву предлагали лишь роли в низкобюджетных проектах с непримечательными сценариями. Актер старательно отказывался от таких ролей, отмечая, что не собирается «играть пошлое хулиганство». Знаменитость не хотел участвовать в «падении» отечественного кинематографа, поэтому до конца жизни так и не согласился ни на один из таких фильмов.

Твердая жизненная позиция стала шоком для многих поклонников артиста. Фанаты признаются, что не ожидали от Январева подобных убеждений и теперь начали уважать его значительно больше.