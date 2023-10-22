Главный подлец советского кино: Самохина неспроста до самой смерти ненавидела Боярского

Анна Самохина затаила страшную обиду на Михаила Боярского. Даже спустя годы артистка так и не нашла в себе силы простить зарвавшегося коллегу по цеху.

Конфликт случился во время съемок фильма «Дон Сезар де Базан». Для звезд это был не первый опыт совместной работы. Несмотря на это, найти общий язык оказалось сложно. Красавице не нравилось, что партнер по съемочной площадке постоянно подшучивал над ней, позволяя себе даже грубость. Но причиной для ссоры стало не это.

Супруг Ларисы Луппиан постоянно переносил время съемок. Режиссер слишком ценил любимца зрителей, поэтому не перечил ему. А в результате пострадала ни в чем не повинная Самохина.

Из-за очередного переноса Боярского знаменитость не смогла отправиться на кинофестиваль. Узнав об этом, Михаил Сергеевич даже не извинился. Более того, он заявил, что Анна Владленовна слишком молода, чтобы посещать подобные мероприятия. Тогда Самохина решила, что актер намеренно устроил провокацию, чтобы сорвать ее планы. И в дальнейшем она избегала сотрудничества с советским д’Артаньяном, которого ненавидела до самой смерти.