Главный подлец советского кино постоянно снимался с женой: видели, но не знали о браке (фото)

Виктор Павлов прославился как один из самых многогранных актеров советского кино. Он всегда выбирал отрицательные роли, но старался добавлять своим героям человечности и «раскрывал» их с совершенно другой стороны. И лишь его коллеги знали, что рядом с ним на площадке всегда находилась его супруга Татьяна Говорова.

Мужем и женой артисты стали еще в юности, когда Павлов только начинал свой путь. И он всегда старался поддерживать свою жену, не боялся подойти к режиссерам, чтобы попросить место и для супруги. И в большинстве случаев они оказывались вместе на съемочной площадке, но не старались выбирать героев, связанных романтическими чувствами.

В итоге Татьяна приняла участие в 28 картинах. И только в пяти она появлялась в кадре без мужа. Но артисты никогда не афишировали свои отношения, поэтому лишь коллеги догадывались, что Павлов и Говорова — муж и жена, а не просто выпускники одного театрального вуза и коллеги.