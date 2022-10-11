Главный план Меган Маркл все же исполнился: это подозревали все

Бывшая звезда сериалов продумала все с самого начала.

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл активно строила карьеру актрисы. Она приняла участие в нескольких проектах, а главной ее ролью стал юридический сериал «Форс-мажоры». Теперь же герцогиня Сассекская считается одной из самых известных знаменитостей в мире. Как оказалось, Меган Маркл шла к такой популярности целенаправленно.

По словам фотографа принцессы Дианы Джона Суонелла, как только Меган познакомилась с наследником короны, она поняла, что внук Елизаветы поможет ей стать по-настоящему знаменитой. Будущая герцогиня решила не упускать такую возможность и уже спустя два года вышла за принца Гарри замуж.

«Меган была малоизвестной актрисой. Когда у нее появилась возможность, она воспользовалась ею, как и любой другой человек. Она умная женщина, это точно», — цитирует слова знаменитости портал Geo News.

Сейчас Меган активно занимается производством своего подкаста «Архетипы». Кроме того, она вместе с принцем Гарри снимает документальный сериал об их семье для Netflix и помогает супругу в работе их собственного благотворительного фонда.