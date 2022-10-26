Главный обман турецких сериалов раскрыт: лгали фанатам не один год

Турецкие сериалы обретают все больше поклонников по всему миру. Зрители не могут остаться равнодушными к историям о том, как экранная любовь становится реальной.

Давно замечено, что актеры, сыгравшие главные роли в том или ином проекте, вдруг начинают питать друг к другу теплые чувства и вне съемочной площадки. Одним из самых ярких примеров тому служит сериал «Постучись в мою дверь», где во главе сюжета оказываются влюбленные друг в друга цветочница Эда и архитектор Серкан.

Вскоре оказалось, что Ханде Эрчел и Керем Бюрсин, воплотившие персонажей, являются парой не только на экране. Актеры подтвердили свой роман, в который, впрочем, поверили не все.

Как пишет портал Elle girl, отношения звезд вполне могли быть пиар-ходом, спланированным для того, чтобы повысить зрительский интерес к сериалу. Доказательством служит тот факт, что фанатов ждало горькое разочарование. Вскоре после того, как проект подошел к концу, прошла и любовь знаменитостей.

Теперь практически ни у кого не осталось сомнений в том, что все это было лишь обманом со стороны создателей турецких сериалов, которые знают, что зачастую успех их детища зависит вовсе не от оригинального сюжета, а от взаимоотношений между вынужденными играть в любовь актерами.