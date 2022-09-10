Главный обман и позор «Кавказской пленницы»: как Гайдай лишил Варлей голоса в легендарном кино

Варлей мечтала спеть песню медведей, но ее отдали другой артистке.

Добрая и светлая песня про медведей, звучащая в «Кавказской пленнице», вызвала настоящий скандал. Композиция была исполнена певицей Аидой Ведищевой, но Наталья Варлей, сыгравшая Нину, заявила, что это она должна была спеть знаменитую песню.

Варлей рассказывает, что изначально режиссер Леонид Гайдай утвердил ее исполнение. Но композитор Александр Зацепин переубедил режиссера – и песню у Варлей «украли».

Однако сам Зацепин рассказывает другую версию. По словам композитора, изначально они записали Ведищеву, но Варлей тоже попросила попробоваться. Прослушав исполнение Натальи Варлей, Гайдай пришел к выводу, что актриса просто «скопировала» исполнение коллеги – и в итоге в фильме попала версия Аиды Ведищевой.