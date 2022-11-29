Главный недостаток принцессы Дианы шокирует: сегодня говорить об этом стыдно

Британцы и поклонники королевской семьи по всему миру до сих пор боготворят принцессу Диану. Еще при жизни той удалось добиться всенародной любви, а после гибели Спенсер чуть ли не стала святой. На самом же деле королева людских сердец не была лишена недостатков.

Как оказалось, у первой жены принца Чарльза не было самого главного — образования. Леди Ди не окончила обучение в школе, поскольку не смогла сдать выпускные экзамены. Учебой принцесса никогда не интересовалась, так как считала, что может добиться желаемого и без академических знаний.

А вот отец леди Ди был более обеспокоен этим вопросом и отправил наследницу в институт Alpin Videmanette для девушек из высшего общества. Там их обучали этикету, приготовлению пищи, шитью, а также французскому языку и катанию на лыжах.

Между тем принца Чарльза никогда не устраивала необразованность супруги. К тому же та заметно проигрывала по этой части его любовнице — Камилле Паркер-Боулз. Будущая королева-консорт прошла обучение в школе «Дамбреллс», где жила не в лучших условиях. Затем она обучалась в «Куин Гейт» и в пансионе Mon Fertile. На окружающих, в отличие от Дианы, Камилла всегда производила впечатление умного и образованного человека, что не могло не нравиться наследнику престола.