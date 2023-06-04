Главный недостаток Козерога, который бесит окружающих: вы его замечали?

Астрологи назвали черту, которая больше всего раздражает окружающих в земном знаке.

Бесит, и все тут! У каждого человека есть хотя бы одно качество, с помощью которого он способен довести окружающих до белого каления. Будем честны - у некоторых знаков зодиака таких раздражающих черт целый набор, как, например, у Козерога. И все же у представителей земной стихии есть такая особенность, мириться с которой людям вокруг сложнее всего. Рассказываем, о чем именно идет речь - Козерогам стоит взять это на заметку.

Расчетливость

“Чувства - ничто, разум - все”, - порой возникает впечатление, что представители земной стихии руководствуются именно этим девизом.

Действительно, в любой понятной и непонятной ситуации Козерог сохраняет поразительное хладнокровие и действует в своих интересах.

“Ишь ты какой расчетливый!” - с возмущением воскликнут соседи Козерога по гороскопу.

А тот в ответ только плечами пожмет, мол, ну да, и что тут такого. Уроженцы этого знака не видят ничего зазорного в том, чтобы ориентироваться в первую очередь на свои желания и потребности.

Конечно же, это качество помогает представителям знака в работе. Кто никогда не станет помогать ленивому коллеге, прикрывать хронического опоздуна и сидеть в офисе сверх положенного? Правильно, Козерог. Окружающие могут хоть трижды проклясть его за это, а ему и горя мало.

Для второй половинки Козерога станет большим открытием, что этот знак опирается на разум даже в личных отношениях. Уроженец земной стихии не пошевелит пальцем, если не видит никакого смысла в очередном букете цветов, походе в ресторан или поездке на курорт.

Можно засыпать представителя знака упреками, топать ногами и бить посуду, однако он хладнокровно возразит, мол, мы уже десять раз ходили в то кафе, может быть, хватит уже?

Чтобы уговорить Козерога, нужны серьезные аргументы, а если их у вас нет, лучше даже не начинать возмущаться.

Своего рода расчетливость присуща уроженцам земного знака и в дружеских отношениях. Козерог выбирает себе ближнее окружение не столько по зову сердца или общности интересов, но и по оценке, насколько это знакомство будет выгодно лично ему. Вот такой он стратег.

Это качество Козерога неизбежно вызывает массу эмоций у окружающих - от удивления до истерики. Но представителю знака все равно, бесит ли он вас или оставляет равнодушным - этот знак обладает поистине поразительной невозмутимостью.