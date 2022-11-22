Главный недостаток Ким Кардашьян не скрыть: пластика перед ним бессильна

Знаменитости осталось лишь смириться с тем, что дано ей природой.

Как и любая звезда экрана, Ким Кардашьян уделяет большое внимание своему внешнему виду. Модель изменила в себе многое, кроме одного, пожалуй, самого главного своего недостатка.

Любопытно, что знаменитость всячески отрицает, что ложилась под нож хирурга, вот только ее словам мало кто верит. Фотографии Кардашьян разных лет говорят о том, что пластику она все-таки делала. Например, специалисты приписывают звезде реалити-шоу ринопласику, маммопластику, абдоминопластику и липосакцию.

Однако если форму и размер груди, носа и пятой точки Ким могла легко исправить в операционной, то свой рост — нет. Немногие поклонники знают, что при всем своем желании успешной моделью Кардашьян никогда не стать. Как оказалось, в ней всего 157 сантиметров, с чем теледиве осталось только смириться. К тому же звезду явно не назвать худышкой: ее вес составляет 58-59 кило.