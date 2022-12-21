Главный недостаток Деми Мур не скрыть: спорим, вы никогда его не замечали (фото)

Фанаты склонны идеализировать своих кумиров и считать их безупречными. Но они идеальны лишь на обложках глянца, а в реальной жизни селебрити далеко не совершенны.

Так, у голливудской красавицы-актрисы Деми Мур врожденная гетерохромия. Это значит, что ее глаза разного цвета: левый с зеленым оттенком, а правый — с карим. Такой своеобразный недостаток придает актрисе «изюминку» и ничуть ее не портит.

Мур неоднократно попадала в списки самых красивых и желанных женщин мира, но когда-то звезда выглядела совсем иначе. Деми росла неказистой и непривлекательной девочкой: у нее было врожденное косоглазие и «ленивый» глаз. Позднее она избавилась от этих недугов, но Мур пришлось долгое время носить огромные очки.

Кстати, свой первый гонорар, полученный за откровенную фотосъемку, Деми потратила на пластические операции. Впоследствии звезда никогда не жалела своих денег на поддержание красоты и молодости. Не так давно Мур снова легла под нож хирурга, и поклонники перестали узнавать свою любимицу — теперь ее выдают лишь уникальные глаза.