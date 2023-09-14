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Киноафиша Статьи Главный мачо российского кино совсем сдал: женские сердца будут разбиты (фото)

Главный мачо российского кино совсем сдал: женские сердца будут разбиты (фото)

14 сентября 2023 16:45
Главный мачо российского кино совсем сдал: женские сердца будут разбиты (фото)

Годы заметно сказались на внешности знаменитости.

Борис Хвошнянский дебютировал на экранах в первой половине 90-х. За годы карьеры харизматичный артист снялся во множестве проектов и стал одним из главных секс-символов современного отечественного кино. Однако в последнее время его состояние лишь пугает поклонников.

Так, одной из последних работ Хвошнянского стала детективная мелодрама «Все как у людей. Продолжение». В кадре 55-летний артист появляется практически полностью седым, а на его лице заметны серьезные возрастные изменения.

Пользователи Сети не стали скрывать, что шокированы изменениями знаменитости. По их мнению, актер слишком быстро изменился, ему нужно следить за своей внешностью и обратиться к пластическим хирургам, как делает большинство его коллег.

Главный мачо российского кино совсем сдал: женские сердца будут разбиты (фото)

«Как вы изменились», «Скоро совсем станете дедушкой», — пишут удивленные поклонники.

Фото: Кадр из фильма «Сводные сестры» (2016), кадр из сериала «Всё как у людей. Продолжение»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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