Главный мачо российского кино совсем сдал: женские сердца будут разбиты (фото)

Борис Хвошнянский дебютировал на экранах в первой половине 90-х. За годы карьеры харизматичный артист снялся во множестве проектов и стал одним из главных секс-символов современного отечественного кино. Однако в последнее время его состояние лишь пугает поклонников.

Так, одной из последних работ Хвошнянского стала детективная мелодрама «Все как у людей. Продолжение». В кадре 55-летний артист появляется практически полностью седым, а на его лице заметны серьезные возрастные изменения.

Пользователи Сети не стали скрывать, что шокированы изменениями знаменитости. По их мнению, актер слишком быстро изменился, ему нужно следить за своей внешностью и обратиться к пластическим хирургам, как делает большинство его коллег.