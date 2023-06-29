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Главный мачо российских сериалов открестился от двух сыновей, которые растут его копиями (фото)

29 июня 2023 18:45
Главный мачо российских сериалов открестился от двух сыновей, которые растут его копиями (фото)

Артиста с трудом можно назвать идеальным отцом.

Константин Соловьев прославился участием в десятках российских сериалов. Поклонницы не скрывают, что мечтают познакомиться с эффектным артистом, и даже не догадываются, насколько драматично складывается личная жизнь знаменитости.

Дело в том, что Соловьев был трижды женат. Первый брак с американкой Селин распался спустя несколько лет. Во время съемок в России артист познакомился с Евгенией Ахременко. В 2009 году Константин и Евгения стали супругами, а через год у них родился сын Данил.

Однако второй брак знаменитости распался по той же причине, что и первый. Во время съемок в Санкт-Петербурге Соловьев познакомился с ассистенткой Анастасией, с которой у него начался роман. А когда жена объявила, что ждет от него второго наследника, артист сначала предложил ей сделать аборт, а после подал на развод.

Первое время Соловьев исправно платил алименты, но не общался с сыновьями. А не так давно объявил, что намерен отказаться от отцовства. По словам звезды экрана, у него есть только один ребенок — дочь Лена от третьей избранницы Анастасии, а сыновей он считает «ошибкой», несмотря на их внешнее сходство.

Главный мачо российских сериалов открестился от двух сыновей, которые растут его копиями (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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