Главный ляп «Великолепного века» испортил весь сериал: касается Сулеймана

Сериал «Великолепный век» стал одним из самых обсуждаемых проектов турецкого телевидения в мире. Миллионы поклонников спорили о достоверности проекта, а некоторые обвиняли создателей в том, что они опорочили образ Османской империи и ее правителя Сулеймана Великого. При этом настоящие потомки султана оказались другого мнения о проекте.

По словам Османа Селахаддина Османоглу, прямого наследника правителя, он не считает «Великолепный век» по-настоящему историческим шоу. И всего лишь одна деталь доказывает, насколько проект далек от реальности.

По сюжету Сулейман постоянно проводит время на войнах и во дворце, перемещаясь за считанные дни из одного места в другое. Но в реальности он никогда бы не смог так сделать. Средством передвижения правителя был его конь, поэтому тысячи километров он проводил в седле, а путь мог занимать недели.

Исходя из этого, Осман уверен, что к шоу нельзя относиться серьезно. Это лишь захватывающая сказка о жизни его родственника, которая совсем не похожа на реальность.